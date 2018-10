Corriere Veneto: "Vicenza passa ai rigori. Ma che fatica con la Triestina"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Il Vicenza stacca il pass per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C, eliminando ai calci di rigore la Triestina. "Il Vicenza bis passa ai rigori. Ma che fatica con la Triestina" titola il Corriere del Veneto. "Saranno i biancorossi a sfidare mercoledì prossimo il Pordenone nel secondo turno di Coppa Italia di Serie C. La squadra di Giovanni Colella ha superato la Triestina per 5 a 4 dopo i calci di rigore. Come da previsioni in campo sono scese le seconde linee, sia da una parte che dall'altra. E si vedeva subito, perchè l'avvio del match si presentava immediatamente farraginoso".