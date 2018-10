Diesel bianconero. La Juve U23 e l'adattamento alla nuova Serie C

© foto di Valeria Debbia

Della Carrarese si continua a parlare sia per il gioco che per i risultati ottenuti dalla formazione di Silvio Baldini. Del Piacenza piace la continuità di rendimento e la capacità di far suoi anche big match importanti come quello contro i marmiferi. Di Pisa e Arezzo, invece, spicca la solidità difensiva, con i soli quattro gol incassati in sei giornate. Poi però, assieme a Lucchese e Pro Piacenza, ecco spuntare nelle zone alte della classifica la Juventus U23. La doppia sconfitta contro Alessandria e Carrarese nelle prime due giornate di campionato ha tratto in inganno molti rispetto alle qualità della formazione di Mauro Zironelli. Con il passare del tempo, invece, i bianconeri, hanno preso confidenza con la categoria, ma soprattutto hanno trovato una loro identità. Nelle successive cinque giornate di Serie C, infatti la Juve ha fatto il bottino maggiore di punti dell'intero girone, alla pari con le due formazioni di Piacenza. A differenza di biancorossi e rossoneri, però, Del Prete e soci hanno incassato appena tre gol (contro i sette del Pro e gli otto del PC), mettendo a segno una media di due gol a partita. Numeri importanti. Da grande squadra. E in questo senso la sfida contro la Robur sarà la miglior cartina di tornasole possibile.