El Tanque Denis si sblocca. Ora la Reggina sogna in grande

Il suo è stato uno dei colpi dell’estate di Serie C, un ritorno in Italia inatteso dopo il saluto a Bergamo e all’Atalanta, che ha infiammato la piazza di Reggio Calabria che da lui si aspettano quei gol necessari per tornare in Serie B. Stiamo parlando di German Denis, centravanti classe ‘81, che nell’ultimo turno contro il Picerno si è sbloccato andando a segno due volte nel 4-1 inflitto ai lucani.

Arrivato negli ultimi giorni di mercato Denis ci ha messo un po' a entrare in forma, un po' per la sua stazza un po' perché i ritmi dei campionati sudamericani non sono gli stessi di quelli italiani. L’esordio alla terza col Bisceglie, poi venti giorni alla caccia della migliore condizione e vari spezzoni contro Catania, Paganese e Catanzaro prima dell’esordio dal primo minuti contro il Monopoli in trasferta. Ora, all’undicesima giornate, ecco i primi gol del Tanque che dimostra di non aver smarrito la via del gol – del resto lo scorso anno fu decisivo per la salvezza dell’Universitario in Perù – e di avere ancora fame e voglia di dimostrare che il ritiro può attendere nonostante le 38 primavere sulle spalle.

Due reti (a cui si aggiungono quelle di Rolando e Corazza) che regalano la terza vittoria di fila e, complice lo stop di Ternana e Potenza (sconfitta per i primi, pari per i secondi) permettono ai calabresi di salire al primo posto in solitaria del Girone. La classifica è certamente corta e il campionato appena all’inizio, ma la Reggina ha ambizioni importanti e non sarà facile per le altre pretendenti farla scendere dal trono appena conquistato.