Gazzetta del Mezzogiorno: “Il Bari e Vivarini ora più lontani”

Spazio alle vicende di casa Bari dopo la sconfitta nella finale play off di Serie C sulla Gazzetta del Mezzogiorno che fa il punto sull’allenatore: “Il Bari e Vivarini ora più lontani, non c’è accordo sulle strategie”. Questo il titolo del quotidiano che poi continua: “L’allenatore vorrebbe calciatori più funzionali, il club punta alla conferma quasi totale della rosa. La delusione per la sconfitta nella finale dei play off è ancora fresca, ma la scelta dell’allenatore non può essere ritardata ancora. - continua il quotidiano – Per la successione circolano i nomi di Scienza e Baroni. E si parla del grande ritorno di Igor Protti in società”.