“La rimonta del Bari affidata a Vivarini”, titola così in prima pagina La Gazzetta del Mezzogiorno in edicola sul cambio di panchina in casa biancorossa. All’interno si legge “Il Bari ha scelto Vivarini, l’imperativo è vincere. L’esonero di Cornacchini segna la fine della stagione degli alibi. - continua ancora il quotidiano – Il suo erede andrà in panchina già con il Monopoli, la vetta è lontana 5 punti e non c’è più tempo da perdere”.