Gazzetta del Mezzogiorno sul Bari: “Brugman il desiderio proibito”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spazio al mercato del Bari sulla Gazzetta del Mezzogiorno in edicola con il centrocampo da rinforzare in vista della Serie C. “Mirino sul centrocampo. Brugman il desiderio proibito” è il titolo del quotidiano che fa inoltre il nome di Folorunshoi della Virtus Francavilla come obiettivo di mercato. “Qualità, tecnica, personalità. Sono le doti che dovrà reperire il centrocampo del Bari. Un reparto che andrà in gran parte costruito se i biancorossi vorranno disputare una Serie C da protagonisti. - continua il quotidiano – L’organizzatore di gioco, quindi, è una delle priorità del mercato barese. Gaston Brugman, 26 uruguayano in forza al Pescara, è un sogno contemplato, ma difficile da realizzare, considerando che sul sudamericano sono piombate Benevento, Parma e gli spagnoli dell’Eibar”.