© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il posticipo del Girone B di Serie C tra Pordenone e Monza nell'analisi de La Gazzetta dello Sport: "A un quarto d'ora dalla fine D'Errico si presenta sul dischetto del rigore: ha la palla del 2-1, sarebbe una vittoria pesante per il Monza in chiave playoff. Ma il capitano, sino a quel momento tra i migliori, manda fuori. Finisci 1-1 il big match della 31^ giornata del Gruppo B di Serie C e la capolista Pordenone respinge gli assalti della squadra di Brocchi, che nel girone di ritorno ha realizzato solo due punti in meno rispetto ai Ramarri (23 a 25) e si vede".