“È un Monza stile Silvio. Vittoria e quinto posto”, così titola La Gazzetta dello Sport in edicola dopo la vittoria dei brianzoli contro il Vicenza Virtus. “Brocchi usa trequartista e due punte come piace al patron. - si legge ancora - Berlusconi batte Rosso, amico e collega di tifo milanista. Per il Vicenza è un momento nero”.