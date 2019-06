Gazzetta dello Sport: "Venezia, no del TAR. Ora Consiglio di Stato"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Venezia, no dal TAR: ora al Consiglio di Stato". Questa è il titolo nelle pagine interne de La Gazzetta dello Sport riguardo alla situazione in casa lagunare dopo che il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal club veneto sulla sospensione dei play out.

"Inammissibile per difetto di giurisdizione: il Tar del Lazio rispedisce in laguna il ricorso presentato dal Venezia che il primo giugno aveva chiesto all’organo amministrativo la sospensione cautelare dei playout. Il club si opponeva alla delibera firmata dal presidente della Lega di B, Mauro Balata, che aveva ufficializzato la nuova classifica finale del campionato, dopo che la Corte Nazionale Federale aveva trasformato la retrocessione in Serie C del Palermo in penalizzazione di 20 punti, e fissato le date dei playout tra Venezia e Salernitana. - si legge all'interno - In prima battuta, il giudice Germana Panzironi, presidente della prima sezione Ter del Tar del Lazio aveva respinto il ricorso d’urgenza del Venezia, fissando per martedì 11 giugno la discussione del merito in camera di consiglio".