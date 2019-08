Gazzetta di Modena: “Carpi, per Poli futuro incerto”

Futuro incerto per il difensore e capitano del Carpi Fabrizio Poli dopo che il Perugia ha scelto di puntare su Gabriele Angella per rinforzare il reparto arretrato. Come scrive la Gazzetta di Modena in edicola sul centrale si è inserito anche il Trapani, ma ancora non ha presentato un’offerta ufficiale agli emiliani. In entrata invece si ragiona sul portiere con un vero e proprio casting in atto: dopo Massolo, Marchegiani e Nobile spunta anche il nome di Falcone della Sampdoria.