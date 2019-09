“Con il Rimini l’esame della verità. Sbloccarsi al Braglia per cambiare marcia”, titola così la Gazzetta di Modena in edicola parlando della squadra gialloblù di Zironelli. “Sei punti per i gialli, uno a partita e nessuna vittoria in casa. - si legge ancora – Domenica occasione da non fallire per cercare la svolta”.