Gazzetta di Modena: “La Serie C si ferma. E il Carpi mette un piede in B”. Parla Bonacini

vedi letture

Spalla della prima pagina della Gazzetta di Modena dedicata all’assemblea di Lega Pro andata in scena ieri. “La Serie C si ferma. E il Carpi mette un piede in B” è il titolo scelto dal quotidiano che poi propone anche le parole del numero uno del club emiliano Stefano Bonacini: “Felice per la decisione ma per festeggiare aspetto la FIGC”.