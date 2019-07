GdS: "Volano i grandi colpi. Tumminello a Pescara, Kragl da Inzaghi"

"Volano i grandi colpi. Tumminello a Pescara, Kragl corre da Inzaghi": una globale panoramica del mercato di Serie B è quella che offre La Gazzetta dello Sport. che non si ferma a Pescara e Benevento: "Perugia no stop: c’è Vicario, Todorovic prova e Oddo propone a Fiore un posto nel suo staff. La Salernitana di Ventura spinge per Dall’Oglio".