I Diavoli Neri calano il poker. La caccia alla vetta è appena iniziata

© foto di Federico Gaetano

Cinque partite in meno rispetto al Piacenza primo in classifica, ben sette ancora da recuperare per essere in pari con il calendario di Serie C. Eppure la Virtus Entella di Roberto Boscaglia è a sole dieci lunghezze da quello che è l'obiettivo dichiarato dei Diavoli Neri: la vetta della classifica.

Le quattro partite giocate dal club ligure (tre dopo il termine del blocco imposto dalla Lega Pro in attesa della sentenza sul ripescaggio) hanno portato solo vittorie. C'è chi può controbattere che, tranne il Pisa, l'Entella abbia affrontato solo formazioni di medio-bassa classifica come Gozzano, Arzachena e Pontedera, ma dopo due mesi di stop forzato rimettersi in moto senza perdere un colpo è e rimane un grande risultato. Adesso, però, viene il difficile. Continuare. Già con le prossime gare che vedranno Nizzetto&C. confrontarsi con l'Alessandria, l'Olbia e una Robur ancora alla ricerca di se stessa. Senza dimenticare il match di Coppa Italia contro la Carrarese dell'intramontabile Tavano. Quattro gare giocate, quattro vittorie. Adesso per l'Entella la sfida è calare un altro poker del genere.