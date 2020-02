vedi letture

Il Corriere dello Sport: "Il Catania ha davvero un altro passo". Decide Curcio

Torna a vincere il Catania dopo due pareggi consecutivi allungando a quattro la striscia di risultati utili consecutivi. A cedere il passo agli uomini di Cristiano Lucarelli nel turno infrasettimanale di Serie C per il Girone C (l'unico in campo a causa del Coronavirus) è il Picerno. "Il Catania ha davvero un altro passo" titola il Corriere dello Sport per raccontare il successo in rimonta dei siciliani. Decisiva la doppietta di Curcio.