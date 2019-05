Prima pagina de Il Corriere di Como, che riporta - con la promozione in C dei comaschi - la questione stadio Sinigaglia. "Vanta una posizione ecceizonale e ha una storia architettonica di rilievo. Ma è a dir poco malconcio e non risponde più alle esigenze del calcio moderno. Il ritono degli azzurri tra i professionisti impone un intervento serio, anche alla luce di una nuova proprietà dalle forti ambizioni", si legge nel sommario.