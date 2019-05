Il Fatto Quotidiano: "Allo stadio con Galliani battuto pure in Serie C"

Anche Il Fatto Quotidiano dedica, a sorpresa, spazio alla finale di Coppa Italia di Serie C tenutasi ieri a Viterbo fra la formazione di casa e il Monza di Silvio Berlusconi. Il quotidiano generalista affronta il tema in chiave decisamente ironica: "Allo stadio con Galliani battuto pure in Serie C" è il titolo scelto in riferimento alla nuova avventura calcistica dell'ex proprietario e dell'ex ad del Milan.