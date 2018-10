Il Gazzettino: "Il Pordenone vola con i gol di Germinale"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La doppietta di Germinale accende i riflettori sul Pordenone vincente in rimonta. Così Il Gazzettino: "Il sogno del Pordenone continua e inizia a farsi realtà. In svantaggio di una rete ieri pomeriggio sul campo della Vis Pesaro, i neroverdi al termine hanno ottenuto un’altra vittoria grazie a mister Tesser che non ha esitato a mescolare le carte in campo e a Domenico Germinale, che inserito nella ripresa ha chiuso l’incontro in favore dei ramarri siglando una decisa doppietta. Burrai e compagni si ritrovano pertanto ancora primi in classifica, con la differenza che il Monza si trova ora secondo con due punti in meno; terzo il Sud Tirol a tre lunghezze. E domenica, al Bottecchia, arriva il Renate".