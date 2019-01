Il Giornale di Sicilia: "Il Trapani batte un colpo: c'è Di Matteo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' sempre il mercato a tenere banco, anche in casa Trapani. L'edizione odierna de Il Giornale di Sicilia titola infatti: "Il Trapani batte un colpo: c'è Di Matteo per Italiano. Via libera dal Lecce, arriva l'esterno sinistro". In realtà però l'attacco del pezzo si focalizza anche su un'altra questione calda: "Il Trapani avrebbe rotto ogni indugio legato all'imminente passaggio delle quote della società granata dall'attuale proprietà alla cordata di imprenditori del settore turistico-alberghiero guidata dal finanziere romano Giorgio Heller e punta dritto a colmare il vuoto che si è determinato nel ruolo di terzino sinistro per l'infortunio di Juan Ramos per il quale era stato previsto un periodo di inattività di 60 giorni".