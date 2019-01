Il Mattino: "Casertana, Paghera dentro o fuori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il mercato di casa Casertana trova spazio sull'edizione locale odierna de Il Mattino che titola: "Casertana, Paghera dentro o fuori. Oggi si decide per l'ingaggio del centrocampista che ha preso tempo essendo in forse con la Reggina. Mustacchio e Terrani vengono valutati dalla società per cambiare fisionomia alla squadra nel girone di ritorno". E ancora: "Il fattore campo con i lavori previsti al Pinto potrebbe influire nella seconda fase del campionato. Dopo le contestazioni tregua con i tifosi che attendono ora i risvolti del mercato invernale dopo di ché ci vogliono risultati. Il clima appare più sereno e si spera che la lunga serie di punti persi per un soffio abbia finalmente fine".