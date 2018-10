Il Mattino: "Casertana, pari amaro. Falchetti in affanno"

© foto di Giuseppe Scialla

"Casertana, pari amaro. Falchetti in affanno": così Il Mattino titola la pagina sportiva dedicata alla Casertana, che ieri, nel monday night della 9^ giornata, non è andata oltre l'1-1 contro la Vibonese.

Sul confronto: "Una vittoria che visto il primo tempo sembrava cosa fatta e invece succede quello che non ti aspetti. La Vibonese riesce a strappare un punto contro una Casertana dai due volti. Primo tempo pimpante in cui si è intravisto qualcosa di nuovo e interessante. Improvvisamente si è spenta la luce e addio sogni di gloria. [...] il punteggio non cambia più, la squadra e il tecnico escono tra i sonori fischi di un pubblico profondamente deluso".