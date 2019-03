© foto di Giuseppe Scialla

"Casertana, Turco in pole": questa l'apertura de Il Mattino, che segue le vicende sull'eventuale nuova società della Casertana.

Punto della situazione: "Il sindaco Carlo Marino avrebbe individuato in Nicola Turco il possibile acquirente della Casertana qualora il presidente Giuseppe D'Agostino persistesse nell'intento di cedere il club. Marino e Turco sono legati da una amicizia di vecchia data e sono in attualmente contatto anche per via delle attività sportive della Volalto. Nicola Turco, infatti, è attualmente presidente e proprietario della società di pallavolo femminile che milita con alterne fortune nel campionato di serie A2. D'Agostino, dal canto suo, ancora adesso è fermo nell'intento di cedere il club e attende offerte da parte di operatori economici eventualmente interessati all'acquisto della Casertana. Già in passato Turco aveva avuto un «pourparler» con il consulente sportivo rossoblù Nello Martone, contatto che, tuttavia, non ha avuto alcun seguito".