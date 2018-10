Il Messaggero di Viterbo: "Viterbese gioca contro l'incertezza"

La situazione della Virtus Entella non si sblocca e di conseguenza resta nel limbo anche la Viterbese che - come i liguri - ancora non è scesa in campo nella speranza di poter essere spostata dal Girone C al Girone A. L'edizione odierna de Il Messaggero di Viterbo titola: "La Viterbese gioca contro l'incertezza. Girone, tutto è appeso al Tar sul caso Entella. La rabbia dei tifosi gialloblù". E ancora: "Il rischio è di dover attendere fino al 23 ottobre. Si cerca squadra per un'amichevole ma è difficile".