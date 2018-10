Il Messaggero sulla Viterbese: “Si sfiora il ridicolo”

“Viterbese si sfiora il ridicolo", apre così Il Messaggero nelle pagine sportive in merito alla situazione del club laziale: “Aumenta il caos e adesso non si sa più nemmeno se la Viterbese giocherà sabato prossimo a Catania. Nella giornata di ieri sono arrivate quattro comunicazioni a Viterbese, Catania, Virtus Entella e Piacenza da parte della Lega Pro con gli orari delle partite Catania-Viterbese e Piacenza-Entella. Con la precisazione che le partite sarebbero poi state confermate solamente dopo la decisione del Tar, la cui udienza c'è stata ieri. Il problema è che ieri il Tar non aveva in agenda di discutere anche sulla riammissione in Serie B della società ligure, ma solo i ricorsi relativi ai ripescaggi di Pro Vercelli, Novara, Siena e Catania il cui verdetto è atteso per la giornata di oggi. - si legge ancora - È anche vero che ieri il nuovo presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, appena eletto, ha avuto vari incontri dove ha parlato anche della situazione della Viterbese e dell' Entella. Non è quindi escluso che nelle prossime ore arrivi una decisione proprio da parte della Federcalcio che metta fine a questa situazione imbarazzante".