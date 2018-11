Il Messaggero, Ternana: "Fere, tre gare per conquistare la vetta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Fere, tre gare per conquistare la vetta": è questo il titolo che Il Messaggero dedica alla pagina sportiva sulla Ternana.

Nel dettaglio: "Tre gare, di cui due in trasferta, da affrontare con le molle, contro avversarie dirette come Imolese (domenica), Feralpisalò (mercoledì 21 novembre) e Pordenone, 25 novembre, poi altre sfide altrettanto insidiose contro Vicenza (primo dicembre), Rimini (martedì 4 dicembre) e Fermana (9 dicembre), ma per le quali la Ternana potrà giovare di un fattore non indifferente: il pubblico di casa. Si profilano tre settimane impegnative per le Fere, dopo che ieri la Lega Pro ha reso nota la data del recupero della prima di campionato (rinviata due volte) contro il Rimini".