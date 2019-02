© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Ternana nel baratro, incubo retrocessione": Titola così nell’edizione umbra Il Messaggero analizzando il momento della squadra rossoverde reduce da quattro sconfitte e due pari nelle ultime sei gare. “Adesso c'è seriamente da preoccuparsi. Quattro sconfitte e due pareggi nelle ultime sei giornate, una squadra che non vince dal 2018 e che perde anche con il fanalino di coda ridotto in 10 dal 28' del primo tempo. Patron Bandecchi dovrà affrontare la situazione in maniera netta e drastica. Dopo aver cambiato allenatore restano solo i giocatori da spronare e da invogliare a fare meglio. Perché è nelle loro possibilità, perché possono e devono farlo. - si legge nell’articolo - Non ci sono alternative. Impensabile prendere gol dopo soli 5' mentre la difesa dorme, impensabile prendere un gol da 50 metri, impensabile non riuscire a reagire dopo aver segnato il gol del 2-1. A quel punto, con oltre un'ora di gioco davanti, c'era tutto il tempo per recuperare lo svantaggio. Invece, tranne qualche tiro in porta di Pobega, la Ternana non ha prodotto altro in fase offensiva".