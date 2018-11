Il Messaggero: "Viterbese assalto alla big"

"Viterbese assalto alla big": apre così, la pagina sportiva dedicata alla Viterbese, Il Messaggero. Che si concentra poi sul match: "La Juve Stabia gioca per il primato e per la Viterbese è un avvertimento non da poco. Castellammare di Stabia, stadio Menti ore 20:30, purtroppo il bonus è già finito per i gialloblù, che stasera sono chiamati a una prova maiuscola per non ricadere in crisi. Vincendo, i campani agganceranno il Rende in prima posizione".