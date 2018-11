Il Messaggero: "Viterbese, paga Lopez. Camilli riapre a Sottili"

© foto di Area Comunicazione AS Viterbese Castrens

"Viterbese, paga Lopez. Camilli riapre a Sottili": apre così, Il Messaggero, la pagina sportiva dedicata alla Viterbese. Nel dettaglio: "Il cambio era ormai scontato, dopo l'ennesima sconfitta conto la Sicula Leonzio di martedì sera e le dure parole di Piero Camilli a fine partita. Ed è puntualmente arrivato nel pomeriggio di ieri. Giovanni Lopez non è più l'allenatore della Viterbese, al suo posto torna Stefano Sottili. Ovvero l'allenatore che aveva chiuso la stagione lo scorso anno guidando i gialloblù a un passo dalle semifinali dei play-off per la serie B lo scorso giugno.

Lopez ha regolarmente guidato l'allenamento di ieri mattina, a Grotte di Castro, ma poco dopo Camilli ha incontrato Stefano Sottili e, dopo l'accordo tra i due, è arrivato l'esonero del tecnico romano. Durante l'incontro di ieri, il presidente e Sottili, hanno limato quelle differenze che non avevano permesso la conferma del tecnico di Figline Valdarno, sulla panchina gialloblù, anche per la stagione in corso".