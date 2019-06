Il Piccolo: "Grande Triestina, pareggio a Pisa. Domenica in palio la B"

"Grande Triestina, pareggio a Pisa. Domenica al Rocco in palio la B" è il titolo che Il Piccolo, quotidiano di Trieste, ha riservato al 2-2 di ieri nella finale playoff di Serie C tra la formazione di Massimo Pavanel e i toscani di Luca D'Angelo. "Alabardati due volte in vantaggio nella bolgia dell'Arena Garibaldi - si legge -: a segno Costantino e Formiconi. I toscani rimontano a fatica, ma restano insidiosi. Per il ritorno già venduti undicimila biglietti".