Il Quotidiano del Sud: "Reggina, arriva la penalità: -6"

Un bel guaio per la Reggina che ieri si è vista decurtare ulteriori 6 punti per un totale di 8 punti di penalizzazione, uscendo così dalla zona nobile della classifica. L'edizione odierna de Il Quotidiano del Sud titola in merito: "Reggina, arriva la penalità: -6. Pesante mazzata per squadra, società e tifosi. Ora bisogna subito rialzarsi. Altri punti in meno in graduatoria: gli amaranto per ora sono fuori dai playoff".

Nell'articolo si legge: "Dopo il danno anche la beffa. Era ampiamente previsto ma la penalizzazione della Reggina, la seconda stagionale, è arrivata puntuale. Proprio dopo l’amara sconfitta di Castellammare di Stabia e la serie nera di risultati. [...] La squadra, pertanto, dagli attuali 37 punti, retrocede a quota 31 e finisce, momentaneamente, fuori dai playoff. Un notevole passo indietro che si aggiunge ai risultati negativi delle ultime giornate e che costringerà Bellomo e compagni agli straordinari per recuperare. [...]. Non tutto è perduto, naturalmente, ma risalire la china della classifica è sempre un problema in più. [...] La società amaranto, intanto, ha comunicato attraverso una nota del direttore generale Iiriti che presenterà ricorso anche per questi altri sei punti di penalizzazione".