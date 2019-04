Il Quotidiano del Sud: "Reggina riparte da Cevoli"

Fonte: TuttoC.com

Reggina e Catanzaro sono le due protagoniste della pagina dedicata alla Serie C dall'edizione odierna de Il Quotidiano del Sud. Si apre con gli amaranto: "La Reggina riparte da Cevoli. Il tecnico rientrato in amaranto dovrà guidare la squadra ai playoff. Bellomo e compagni dovranno vincere sempre per assicurarsi i playoff. Domenica l’impegnativo match a Cava dei Tirreni". Nel taglio basso: "Catanzaro, un ko che preoccupa in vista degli spareggi playoff. Giallorossi incapaci di chiudere il match. Poi la rimonta dei pugliesi".