© foto di Federico Gaetano

"L'Entella batte in rimonta il Piacenza e allunga il passo verso la Serie B". Titola così Il Secolo XIX nell'edizione del Levante in edicola. "Carattere, qualità e panchina lunga. L'Entella sfrutta tutte le sue armi migliori e affossa in rimonta il Piacenza. La classifica dice +3 sull'Arezzo e +6 sulla Pro Vercelli e sullo stesso Piacenza. Se non si può parlare di fuga (i biancocelesti hanno quattro gare da recuperare contro le tre della Pro Vercelli, una del Piacenza e nessuna dell'Arezzo) di certo la squadra di Boscaglia ha mandato un segnale chiaro. - si legge ancora nell'articolo - Chi vuole salire in B, ora più che mai, dovrà fare i conti con l'Entella che ha sofferto all'inizio, ma poi è uscita prepotentemente portando a casa tre punti più che meritati".