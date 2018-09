Il Secolo XIX: "L'Entella rischia di non giocare fino ad ottobre"

Il ricorso della Lega di Serie B al TAR del Lazio contro la riammissione della Virtus Entella nel campionato cadetto trova ampio spazio sulle pagine sportive de Il Secolo XIX nella sua edizione 'Levante'. "Ora l'Entella rischia di non giocare sino alla metà del prossimo mese" titola il quotidiano che poi scrive: "Il ricorso della Lega di Serie B al TAR congela le partite biancocelesti di fine settembre e inizio ottobre. In questo modo la Virtus dovrà recuperare ben otto incontro nella cadetteria oppure sei in Serie C".