Il Secolo XIX: “L’Entella vuole il ghanese Odjer”

© foto di Federico Gaetano

Spazio al mercato della Virtus Entella nelle pagine dello sport de Il Secolo XIX soffermandosi sul possibile arrivo dalla Salernitana di Moses Odjer: "L'Entella vuole a Chiavari il ghanese Odjer. Sondata la Salernitana per il centrocampista", è il titolo del quotidiano ligure. “Lavora sottotraccia l'Entella, per cercare di consegnare a Roberto Boscaglia quei rinforzi che il tecnico siciliano ha chiesto alla dirigenza per la seconda parte della stagione, in vista dello sprint finale nel quale l'Entella vuole essere assolutamente protagonista. L'ultima idea di una prima settimana di mercato che s'è chiusa con molti sondaggi, porta a Salerno. - continua l’articolo - Nella lista del direttore sportivo biancoceleste Matteo Superbi è finito l nome del ghanese Moses Odjer, profilo di ottimo livello che sarebbe certamente un buon colpo per la Serie C".