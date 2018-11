Il Secolo XIX sull'Entella: “Caturano dalla panchina alle stelle”

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Spazio alla quinta vittoria della Virtus Entella in Serie C nella pagine dell'edizione Levante de Il Secolo XIX che titola in prima pagina “L'Entella spegne l'Alessandria e trova la doppietta di Caturano”. Poi all'interno spazio al grande protagonista della gara che dopo la gara dice: “Ho sofferto come tutti quando si sta fuori, queste reti ci volevano, ma contano più i tre punti”.