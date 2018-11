Il Secolo XIX: “TAR, attesa Entella. Tutto rinviato a oggi”

Oggi dovrebbe essere il giorno decisivo per conoscere il futuro della Virtus Entella e in quale campionato giocherà in questa stagione. “TAR, attesa Entella: tutto rinviato a oggi", questa è l'apertura de Il Secolo XIX in merito alla situazione che poi continua: “L'ennesima dilazione, il solito anche oggi decidiamo domani che è diventato il fedele e poco gradito compagno di viaggio dell'Entella. Ieri mattina al TAR del Lazio è andata in scena la discussione dei ricorsi presentati da Federcalcio e Lega di B contro la sentenza del Collegio di Garanzia del CONI, che il 19 settembre aveva decretato la riscrizione della classifica dello scorso campionato con la riammissione dell'Entella in B. - continua il quotidiano - Gli avvocati delle parti hanno esposto le proprie posizioni alla sezione del tribunale amministrativo, presieduto dalla giudice Germana Panzironi. La decisione era attesa per il tardo pomeriggio di ieri, ma il deposito dell'ordinanza è slittato a oggi".