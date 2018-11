Il Tirreno: "Carrarese infinita non molla mai, pareggio meritato: 2-2"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

"Carrarese infinita non molla mai, nel finale va ad agguantare un pareggio meritato: 2-2": questo il titolo completo che Il Tirreno dedica al match tra Arezzo e Carrarese, monday night della 12^ giornata. Sulla partita: "Finisce in parità il derby toscano d'alta quota. Un 2-2 che la Carrarese acciuffa proprio all'ultimo tuffo in pieno recupero con Piscopo, quando ormai l'Arezzo sembrava destinato a conquistare i tre punti. Gli azzurri acciuffano per due volte l'Arezzo, passato in vantaggio con Basit. L'1-1 porta la firma di Tavano. Nella ripresa arriva il 2-1 di Persano, ma Piscopo aggiusta tutto in pieno recupero. L'attacco è ok, ma resta da registrare la fase di disimpegno degli azzurri".