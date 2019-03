© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Situazione disperata in casa Lucchese tanto che l'edizione odierna de Il Tirreno ne dà conto già in prima pagina titolando: "La Lucchese è in ginocchio: manca anche l’acqua da bere. Accorato appello ai potenziali sponsor: servono soldi per pagare stipendi e il bus per la trasferta I giocatori devono lavarsi le mute da soli e si cerca chi tagli l’erba sul campo".

L'approfondimento nella prima pagina della cronaca dove si parla di 'squadra in ginocchio': "Alla Lucchese manca pure l’acqua da bere e i giocatori debbono lavarsi le magliette. Situazione allucinante illustrata alla commissione comunale da calciatori e tecnici rimasti soli con una società fantasma". Poi in un box: "Commissione allo stadio in un clima di sconforto". Nel taglio basso 'le soluzioni della commissione consiliare': "Dal conto con i soldi degli sponsor alla festa in piazza a scopo benefico. Il consigliere Pagliaro propone di presentare un esposto dettagliato alla magistratura".

Infine si chiude nella prima pagina dello sport dove si analizza il 'futuro rossonero': "Belardelli pronto ad aiutare Moriconi nella gestione del club. L’imprenditore romano si smarca dai romani: «Castelli e Ottaviani non li conosco in Bulgaria ho le mie attività e potrei saldare stipendi e contributi il 18 marzo»". Infine le novità dal campo: "L’ex trequartista albanese Kabashi arriva in prova".