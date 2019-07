Il Tirreno: "Lucchese, 3° crac in 11 anni. Spunta cordata con Pruzzo"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

La fine ingloriosa della Lucchese trova spazio fin dalla prima pagina dell'edizione locale odierna de Il Tirreno che titola: "Terzo crac in 11 anni. Spunta una cordata con Pruzzo. Il passivo supera i due milioni: ecco tutti i debiti della società. Ora le indagini sulle responsabilità. Gli imprenditori Nicastro e Felleca dopo l’addio al Como puntano sulla Pantera".

Caos rossonero anche in cronaca: "Lucchese, il terzo crac in meno di undici anni supera i due milioni. Stamani depositata la declaratoria fallimentare con Del Prete nominato curatore. A febbraio l’esame dello stato passivo. Adesso le indagini sulle responsabilità. Per salvare la società era necessario immettere nelle casse almeno 6-700mila euro".

Quindi la palla ai tifosi: "Stasera alle 21 tutti a palazzo Santini per chiedere un futuro alla Pantera. Partenza di centinaia di tifosi da Porta San Jacopo per arrivare sino a palazzo Santini dove sarà in corso il consiglio comunale. «Vogliamo un progetto serio»".

E sul futuro: "Ora spunta la cordata con l’ex bomber Pruzzo. Gli imprenditori Nicastro e Felleca dopo l’addio al Como puntano alla Lucchese. Deus ex machina del gruppo è il tecnico Ninni Corda reduce da una squalifica".

Infine l'elenco dettagliato dei creditori: "Ammontano a circa 340mila euro i debiti nei confronti dei fornitori".