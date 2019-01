"Lucchese-Figc, braccio di ferro sulla fideiussione Cig Pannonia". Questo il titolo dell'edizione di Lucca del quotidiano Il Tirreno. "Da una parte il presidente di C, Francesco Ghirelli, 70 anni, eletto il 6 novembre e che si è sempre definito «l’uomo delle regole» e che sostiene, previo parere degli organi di controllo preposti, che la fideiussione Cig Pannonia presentata dalla Lucchese in data 28 settembre 2018 non è valida e va cambiata. Pena: 8 punti in meno in classifica e 350mila euro di multa. O, addirittura, potrebbe accogliere al prossimo consiglio federale la proposta del legale dell’Assocalciatori che chiederà la revoca dell’affiliazione e la retrocessione all’ultimo posto delle squadre inadempienti al diktat fideiussorio per accelerare lo svincolo dei tesserati", si legge.