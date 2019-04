Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Lucchese sempre sotto i riflettori per questioni extracampo tra deferimento e situazione societaria che non si sblocca. L'edizione odierna de Il Tirreno titola in merito: "Lucchese, nuovo deferimento e penalizzazioni. Romano ora si allontana, contatti con Ulisse. Adesso è il consulente Ceniccola a prendere l’iniziativa: «Cediamo anche ad un euro». Sarà una settimana decisiva". E ancora: "Altri sei punti in meno in arrivo e il 18 aprile il giudizio della Caf sulla Cig Pannonia".