© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Il futuro della Lucchese appeso a un filo, tanto che l'edizione odierna de Il Tirreno titola: "Lucchese, restano 48 ore per non scomparire, il nodo centrale rimane la ricapitalizzazione. Il commissario giudiziale: «A breve verranno sbloccati dalla Figc 150mila euro, ma i soci devono immettere liquidità»". Nel pezzo si sottolinea: "Il nocciolo della questione è semplice: Josef Ferrando deve mettere mano al portafogli per pagare stipendi e contributi, coprire i debiti con l’Erario e la fideiussione da 350mila euro. Tutto entro lunedì".