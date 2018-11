Il Tirreno: "Pisa, seconda sconfitta in quattro giorni"

"Pisa, seconda sconfitta in quattro giorni": questa l'apertura de Il Tirreno dopo il k.o. del Pisa contro la Robur Siena, nel recupero della 2^ giornata del campionato. Sul match: "Un Pisa deludente regala al Siena il primo successo stagionale, incassando una nuova sconfitta tre giorni dopo il ko di Chiavari. È un erroraccio su calcio d’angolo ad inizio ripresa a decidere il match, ma la prestazione dei nerazzurri era stata comunque negativa. Nel pomeriggio l’Arezzo aveva battuto la Pro Vercelli (3-1 con doppietta di Cutolo) raggiungendo il Piacenza in vetta e scavalcando la Carrarese. In serata inoltre il Novara ha perso in casa con l’Albissola per 1-0".