Fonte: Tuttoc.com

A Pisa in vista dei pla yoff torna d'attualità il tema dell'aumento di capienza dell'Arena Garibaldi. "Aumento di posti in Curva Nord per i playoff. L'obiettivo è un'Arena vicina a quota 10mila" titola Il Tirreno. "L'aumento della capienza è un po' il leitmotiv di ogni vigilia dei playoff. Sabato scorso, durante Pisa-Novara, la curva Nord ha richiesto con cori e striscioni, più posti rispetto agli attuali 8.600. Il Pisa è l'amministrazione comunale stanno verificando la possibilità di aumentare gli attuali 2.500 posti nella Nord (a breve si incontreranno per parlare di questo, ma anche della convenzione che regola l'utilizzo dello stadio). L'ipotesi è di avere almeno 800 posti in più come per Pisa-Viterbese della scorsa stagione".