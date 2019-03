© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

"Lucchese, si attende il contratto per capire chi sarà il vero padrone", titola così Il Tirreno in edicola facendo il punto sulla situazione in casa Lucchese. “Preliminare sì, preliminare no. Sarà stato fatto, non sarà stato fatto. A noi il dottor Ceniccola non ha inviato un bel niente e non lo ha fatto nemmeno quello che potrebbe (il condizionale è d’obbligo più che mai) essere il nuovo padrone del bastimento, Alessandro Nuccilli. Quindi aspettiamo e vediamo cosa accadrà il 25 marzo. Già, perché il 25 quando la sentenza della Corte d’Appello Federale emetterà il suo verdetto il 28 marzo? - continua il quotidiano - Non era più semplice attendere quella data? Se dobbiamo investire nel futuro rossonero partendo da questo preliminare di vendita allora diciamo a chiare note che la Lucchese non ha futuro nei professionisti".