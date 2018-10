Il Tirreno: "Vitamina C allunga carriera. Cassano, Big Mac & Co"

Il Tirreno in edicola propone un approfondimento sui vari calciatori che hanno giocato in Serie A ma finiti in C per chiudere la carriera. "La Vitamina C ti allunga la carriera. Cassano, Big Mac & C. non mollano", il titolo del giornale in edicola. Chi conquista la copertina è Antonio Cassano, classe '82 che sta allenandosi per tornare in condizione prima di firmare il contratto con la Virtus Entella. Alla Carrarese ci sono Francesco Tavano e Massimo Maccarone, il Pontedera fa affidamento su Daniele Mannini mentre il Novara punta su Daniele Cacia. Pablo Granoche è ripartito dalla Triestina. Andrea Caracciolo ha scelto la Feralpisalò, Guido Marilungo è approdato a Terni dove ha trovato un altro capitano di lungo corso del massimo campionato, l’ex Toro Giuseppe Vives.