L'editoriale sulla C - Le big tornano in campo. Anche se niente è risolto

Editoriale di Luca Bargellini per TuttoC.com

© foto di Luca Sanguinetti

Trenta settembre. Cerchiate di rosso questa data. Quella di ieri è stata una giornata, per certi versi, storica. Ieri è, infatti, iniziata davvero la stagione di Serie C. O meglio, quasi. Perché ovviamente in problemi di questo campionato non sono stati risolti, bensì sono stati semplicemente spazzati sotto il tappeto. Come nella migliore tradizione italiana.

RICOMINCIAMO - Ecco allora che tutte le big del campionato che finora erano rimaste a riposo in attesa di un responso dalla Giustizia Sportiva (ancora non arrivato), sono scese in campo per il primo weekend ufficiale di gare. Robur Siena, Novara e Ternana hanno impattato, rispettivamente, contro Pontedera, Juventus U23 e Vis Pesaro, mentre la Pro Vercelli si è imposta in rimonta contro un Albissola tutt’altro che demolito dal rosso incassato a fine primo tempo e il Catania ha fatto altrettanto contro il sorprendente Rende di questo avvio di stagione. Ingranaggi da oliare in ogni caso, ma che finalmente si sono rimessi in moto.

RICOMINCIAMO? - Coloro che invece sono rimaste ferme ai box sono Virtus Entella e Viterbese. La prima perché al centro di un vero paradosso istituzionale: dovrebbe essere in Serie B ma la Lega che dovrebbe accoglierlo ancora non ha deciso cosa fare. Così per la formazione di Boscaglia si allunga ancora l’attesa, con la Viterbese del presidente Camilli ferma ai box di conseguenza vista la richiesta di “trasloco” dal Girone C a quello A in caso di addio dei Diavoli Neri. Una situazione surreale, ma tutt’altro che bella.

NON SOLO SENTENZE - In questa situazione c’è chi comunque deve pensare solo al campo. Come la Carrarese degli highlander Tavano e Maccarone. Tre vittorie in quattro giornate, tredici gol messi a segno e un primato figlio dell’esperienza e della qualità che Silvio Baldini ha scelto per la squadra. Bene anche Fermana e Pordenone nel Girone B. I Ramarri sono in vetta secondo quelle che erano le attese della vigilia, mentre i gialloblu sono una piccola, grande sorpresa. Tre vittorie arrivate con quattro gol messi a segno, ma soprattutto le zero reti incassate dimostrano la solidità della formazione di mister Destro. Infine nel Girone C c’è il Trapani che in quattro giornate ha centrato solo vittorie e che in questo modo si è messo in lista per un stagione da protagonista assieme a Casertana e Catanzaro, prime rivali del Catania favorito di diritto.

Trenta settembre. Una data che a visto il via a gran parte del campionato di Serie C nonostante i problemi siano tutt’altro che risolti. Almeno per una volta, però, è stato bello concentrarsi solo sul campo. Anche se in attesa di un’altra sentenza, di un altro ricorso, di una nuova rivoluzione.