La difesa è il miglior attacco. A Catania i gol vengono dai centrali difensivi

In queste prime tre uscite di campionato la forza del Catania è stata la difesa. Non solo perché ha concesso una sola rete agli avversari – nel pareggio all’esordio contro la Paganese , ma perché i tre gol finora segnati dagli etnei portano tutti la firma di uno dei tre centrali difensivi: Claiton nella prima gara, Tommaso Silvestri nella vittoria per 1-0 sul Monopoli e infine Denis Tonucci, che ha segnato da ex, nella vittoria odierna contro la Juve Stabia. Se il detto dice che "la miglior difesa è l'attacco" in queste prime uscite il Catania lo ha ribaltato: è la difesa il miglior attacco.