La Gazzetta dello Sport apre sulla terza serie: “C...risiamo”

“C...risiamo: ripescato il Cerignola. FIGC al TAR”, titola così nelle pagine interne La Gazzetta dello Sport in edicola sul caos in cui è ripiombata la terza serie italiana dopo la decisione del CONI di ieri. “Campionato a 61 squadre, adesso calendari da rifare. Il Coni ha accolto il ricorso pugliese. Palla al tribunale amministrativo. - si legge ancora - Niente da fare, anche questa sarà un’estate calda. Se in ballo non ci fosse il destino di 20, ops 21 società (tutte le componenti del girone C), se non fosse in gioco la stabilità della Lega Pro (che aveva bruciato sul tempo le sorelle maggiori e stilato prima di tutte i suoi calendari, ora annullati), se, infine, non fosse in discussione anche un pezzetto della credibilità di questa Figc, sorta sulle ceneri di un commissariamento che un anno fa, di questi tempi, era impantanato nelle sabbie mobili della giustizia amministrativa”.