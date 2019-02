La Gazzetta dello Sport: "Arrembaggio con Gautieri, Catania aspetta"

La situazione di casa Catania, con l'esonero di Sottil e l'inevitabile toto-allenatore scattato già alle prime avvisaglie di allontanamento del tecnico, viene trattata dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che titola: "Arrembaggio con Gautieri, Catania aspetta gioco e rilancio. Esonerato Sottil, oggi la firma del tecnico amante del 4-3-3. Arriva il portiere Bardini".

Nell'articolo si legge: "Quattro trasferte, nel 2019, un solo pareggio (Vibo), un solo gol segnato — inutilmente — a Siracusa, tre sconfitte. Il Catania ha perso di vista la leader Juve Stabia e rischia di perdere il secondo e anche il terzo posto. E allora i dirigenti, dopo la sconfitta disarmante di Viterbo, hanno deciso di cambiare. Ieri è stato esonerato il tecnico Andrea Sottil, stamane dovrebbe firmare Carmine Gautieri. [...] Scartate le ipotesi Novellino, Cosmi (aspetta una chiamata in B), Dionigi, Pochesci, l’ad Lo Monaco e il ds Argurio si sono rivolti a Gautieri. Ieri il primo colloquio, oggi — a meno di colpi di scena che all’ombra dell’Etna sono sempre possibili — è prevista la firma e, alle 15, il primo allenamento. Gautieri dovrebbe riproporre il suo 4-3-3 con esterni veloci. Ha Sarno e Di Piazza che dovrebbero andare bene. In arrivo un portiere svincolato, il ventiduenne Lorenzo Bardini, ex Cesena da affiancare a Pisseri".